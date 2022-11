Business news: Albania, Azerbaigian pronto a investire in sistema di trasporto del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian è pronto a investire nello sviluppo del sistema di trasporto del gas albanese. Lo ha dichiarato il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev dopo i colloqui avuti a Tirana con l'omologo albanese, Bajram Begaj. "Abbiamo parlato con voi del contributo che possiamo dare allo sviluppo del servizio del gas albanese. Abbiamo le nostre opinioni in merito. Una rete del gas non è ancora stata creata in Albania. L'Azerbaigian potrebbe partecipare a quest'area come investitore e noi siamo pronti per questo", ha detto Aliyev a Begaj. "Anche questa e altre questioni relative all'energia saranno discusse ulteriormente", ha affermato ancora il capo di Stato azerbaigiano. (Alt)