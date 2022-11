Business news: Bp, stiamo pagando più tasse alla luce dei profitti maggiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera britannica Bp sta pagando più tasse alla luce dei profitti maggiori. Lo ha dichiarato Louise Kingham, vicepresidente di Bp per l’Europa e il Regno Unito, durante l’evento Reuters Energy Transition Europe 2022. “E’ giusto che il governo pensi a come tutelare i più vulnerabili e non sta alle imprese determinare le imposte”, ha dichiarato, aggiungendo che “quando le aziende realizzano maggiori profitti, devono attendersi di pagare più tasse, ed è esattamente quello che stiamo facendo”. (Rel)