Apec: dichiarazione finale leader, "maggioranza" Paesi membri condanna guerra in Ucraina

- La "maggioranza" dei membri del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) "condanna energicamente" la guerra in Ucraina. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei leader dell'Apec, al termine del vertice tenuto a Bangkok, in Thailandia. Sul conflitto nell'est Europa "c'è stata una discussione", riconosce la nota. "Abbiamo ribadito le posizioni espresse in altre sedi, tra cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che, nella risoluzione n. ES-11/1 del 2 marzo 2022, adottata a maggioranza (141 voti a favore, cinque contrari, 35 astenuti, dodici assenti) deplora con la massima fermezza l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e ne chiede il ritiro completo e incondizionato dal territorio dell'Ucraina", si legge nel comunicato. Sulla questione, prosegue la nota ricordando che l'Apec "non è il forum per risolvere i problemi della sicurezza globale", "sono emersi altri punti di vista, con valutazioni diverse della situazione e del ruolo delle sanzioni". (Fim)