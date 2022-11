Usa: Harris, San Francisco sede del vertice Apec 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 12 novembre 2023 a San Francisco, negli Stati Uniti, il prossimo vertice Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Lo riferisce la vice presidente Usa, Kamala Harris, sottolineando, in una nota, che per ospitare il vertice "non esiste posto migliore" che la California, "uno stato conosciuto per l'innovazione economica". Durante l'anno di presidenza, prosegue la nota, gli Usa continueranno a dimostrare l'impegno economico nella regione, confermando il ruolo "di solido partner per le economie e le imprese dell'Indo Pacifico". Lo sforzo degli Usa continuerà "a concentrarsi sulla crescita economica sostenibile, basandosi sulle solide fondamenta che la Thailandia ha posto nel 2022. In particolare, lavoreremo con le economie dell'APEC per assumere nuovi impegni di sostenibilità e decarbonizzazione". (Was)