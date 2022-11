Calcio: Lula, per il Brasile è "tornata l'ora" di essere campioni del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luiz Inacio Lula da Silva "sente" che per il Brasile, "dopo venti anni", è arrivata l'ora di "tornare ad essere campione del mondo" di calcio. "Le altre nazionali non stanno bene. Cristiano Ronaldo non gioca più come un tempo", scrive Lula in un tweet, al termine della prima giornata di visita in Portogallo. Per tutto questo, "sono molto fiducioso", ha concluso. L'ultima vittoria della "verdeoro" ai mondiali di calcio risale al 2002, nell'edizione ospitata da Giappone e Corea del Sud. Nella finale tenuta il 30 giugno, il Brasile ha battuto la Germania con due gol di Ronaldo. Allora, l'ex sindacalista era in piena competizione per la presidenza, alle elezioni di ottobre vinte contro il moderato José Serra. Oggi, dopo la recente affermazione al ballottaggio contro Jair Bolsonaro, Lula è "presidente eletto". Una vittoria del Mondiale del Qatar, che si apre domenica sera, porterebbe in Brasile il sesto titolo nella storia, due in più di quelli raccolti da Germania e Italia. (Brb)