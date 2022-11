Sardegna: pali intelligenti per una Cagliari sempre più sicura e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una città più green, smart e sostenibile, questo l’obiettivo del progetto presentato dalla città di Cagliari a Smart City World Expo, la manifestazione internazionale tenutasi a Barcellona dal 15 al 17 novembre, che ha lo scopo di riunire le best practice in tema di soluzioni urbane intelligenti, per delineare un piano di sviluppo sostenibile e vivibile per il futuro delle città del nostro pianeta. Un obiettivo ambizioso ma realizzabile nella pratica, per una fiera che ha visto la partecipazione di oltre 800 espositori, 700 città e regioni provenienti da tutto il mondo, oltre 400 speaker e che ha registrato più di 20.000 visitatori. Ricchissimo e interessante il programma dei convegni, il tutto all’insegna delle parole d’ordine “condivisione e collaborazione”, per dirla con le parole del Presidente Ramon Rocha, “non una fiera dove si vende, ma dove si collabora per mettere a sistema le migliori idee e soluzioni”. “Cagliari smart city: integrazione della governance urbana con la mitigazione delle isole di calore urbano ”, questo il nome del progetto presentato dall’amministrazione cagliaritana, finanziato dal Pon metro 2014-2020 Asse 6 – Azione Ca6.1.1.b, e realizzato con la collaborazione di due partner tecnologici, Fastweb e Abinsula e il supporto scientifico dell’Università di Cagliari. (segue) (Rsc)