Sardegna: pali intelligenti per una Cagliari sempre più sicura e sostenibile (2)

- Attraverso l’utilizzo di “pali intelligenti” dotati di sensori, già in via di installazione sul territorio urbano, verranno raccolti una serie di dati utili per la mobilità sostenibile, per la realizzazione di una città sicura e interconnessa, per l’erogazione di servizi di prossimità, per il controllo dei flussi turistici, per la rilevazione della qualità dell’aria e la presenza di agenti inquinanti e per il monitoraggio del microclima. Attraverso i sensori sarà infatti possibile studiare fenomeni quali le isole di calore, che hanno impatti estremamente significativi sulla salute, sul comfort urbano e in generale sulla qualità della vita. Il sistema sarà anche strumento per aumentare le aree coperte dalla connessione wi-fi e verranno inoltre installate telecamere di videosorveglianza per garantire una maggiore sicurezza per i cittadini. Cabina di regia sarà una “control room”, vero database e piattaforma di intervento a supporto della strategia degli interventi sulla città. (segue) (Rsc)