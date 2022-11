Sardegna: pali intelligenti per una Cagliari sempre più sicura e sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto che abbiamo presentato in questo giorni - ha affermato l’Assessore all’Innovazione tecnologica Alessandro Guarracino - rispecchia la volontà dell’amministrazione di utilizzare tecnologie e sistemi innovativi per risolvere tematiche fondamentali relative all’ambiente, alla sicurezza urbana, alla fruibilità della città, anche in un’ottica di turismo. I dati ricavati dal monitoraggio attuato dal sistema sono uno strumento strategico per realizzare una governance consapevole. Questi strumenti daranno anche la possibilità di fornire informazioni ai cittadini attraverso interfacce intuitive direttamente fruibili”. La rete di telecomunicazioni é fornita da Fastweb, azienda partner tecnologico “naturale” per progetti di smart city, (segue) (Rsc)