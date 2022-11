Sardegna: pali intelligenti per una Cagliari sempre più sicura e sostenibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il contributo dell’Università di Cagliari, che da anni collabora con il Comune nell’ambito di un Accordo Quadro, con l’obiettivo, tra gli altri, di produrre innovazione sociale anche attraverso la sperimentazione e l’impiego della nuove tecnologie. In questa cornice è stato sottoscritto un accordo attuativo tra il Servizio Smart City del Comune e il Dicaar della facoltà di Ingegneria, in particolare con il gruppo di ricerca coordinato dal prof. Mauro Coni con i docenti Giorgio Querzoli, Maria Grazia Badas, Chiara Garau, Francesca Maltinti. “L'importanza della partecipazione del Comune di Cagliari a questo evento- sottolinea il dirigente del Servizio Smart City e Innovazione Tecnologica Riccardo Castrignano - è legata al fatto che lo Smart City World Expo è un'opportunità importante non solo per mostrare ciò che abbiamo fatto, ma anche per acquisire le esperienze degli altri, che si sono messi a disposizione per fornire informazioni utili su come affrontare tematiche comuni nell'ambito delle smart cities. Questo per noi è fondamentale. Il fare rete è uno schema fondamentale per portare questi progetti a compimento”. (Rsc)