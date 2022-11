Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioVARIE- Conferenza stampa in cui verranno presentati gli eventi organizzati per i giorni 24 e 25 novembre dall’Arma dei Carabinieri, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le iniziative sono state programmate in stretta collaborazione con Soroptimist International Club di Latina, il Centro Donna Lilith di Latina e con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina. Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Latina (Ore 11)- L'ottava manifestazione del Partito Radicale a sostegno delle donne e del popolo iraniano insieme al corteo organizzato dai giovani studenti iraniani a Roma. Sarà presente Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale, insieme a una delegazione del Partito. L'appuntamento a Piazza della Repubblica (Ore 10).(Rer)