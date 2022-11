Ucraina: Zelensky, idea di concedere territori o sovranità non può essere chiamata pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni idea di concedere alla Russia territori ucraini o sovranità non può essere chiamata pace. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Porre semplicemente fine al conflitto non garantisce la pace. La Russia sta cercando una tregua per il breve termine, una pausa per riguadagnare le forze. Qualcuno la chiamerebbe la fine della guerra ma una pausa del genere peggiorerebbe solo la situazione”, ha affermato il capo dello Stato. “Ogni idea di concedere i nostri territori o la nostra sovranità non può essere chiamata pace. Compromessi amorali condurranno a (spargere) altro sangue. Una pace veramente duratura può essere solo conseguenza di un totale smantellamento di tutti gli elementi dell’aggressione russa”, ha proseguito Zelensky in un messaggio sul suo canale Telegram. (Kiu)