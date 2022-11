Legge Bilancio: Manovra da circa 30 miliardi di euro, stretta sul Reddito di cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Abbattimento dei rincari per bollette, modifica del Reddito di cittadinanza, difesa del potere d'acquisto delle famiglie, impulso al made in Italy, sostegno alla crescita e tregua fiscale sono le priorità del governo indicate dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Sarà una legge di Bilancio “a favore di famiglie e imprese in perfetta coerenza con il programma presentato in campagna elettorale e su cui abbiamo ricevuto un mandato pieno dagli italiani. Sono scelte coraggiose per l'Italia, che segnano una netta discontinuità con il passato”, ha sottolineato Foti, che ha aggiunto: “Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i capigruppo di centrodestra abbiamo avuto un incontro molto positivo, definendo il percorso che ci porterà all'approvazione della prossima Manovra. C'è piena condivisione sulle emergenze a cui il governo sta già rispondendo con grande energia e concretezza. La coalizione lavora con uno spirito costruttivo e di grande unità”. (segue) (Rin)