Legge Bilancio: Manovra da circa 30 miliardi di euro, stretta sul Reddito di cittadinanza (3)

22 luglio 2021

- “Mi sembra che siamo sulla strada giusta e si sta lavorando bene”, ha riassunto il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, al termine della riunione. Per le famiglie è previsto “un pacchetto di aiuti da oltre un miliardo di euro” e non mancherà un pacchetto di sostegno per le imprese. Sul Reddito di cittadinanza, Lupi ha specificato come sia fondamentale “aiutare chi non può lavorare e facilitare chi può lavorare con politiche attive” grazie alle risorse che saranno risparmiate. Per quanto riguarda le pensioni a mille euro "è l'obiettivo che ci si è dati in campagna elettorale, abbiamo cinque anni di tempo per realizzarlo". Sul tema ha insistito il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, assicurando che le pensioni minime a mille euro "sopra i 75 anni, con un Isee inferiore a 15 mila euro, costano due miliardi. Si trovano". Il senatore dell’Udc, Antonio De Poli, ha voluto rimarcare come in legge di Bilancio sia previsto “un intervento che riguarda tutte le fasce deboli della nostra popolazione. Gran parte delle risorse andranno sul caro energia”. De Poli ha poi segnalato lo “strutturale cambiamento del Reddito di cittadinanza” e l’intervento “per il sisma delle Marche con l’aiuto a popolazione e imprese per la ricostruzione”. (Rin)