- L’agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia a “BBB” con un outlook stabile. “Continuiamo a prevedere – riferisce una nota – una forte decelerazione a partire dal quarto trimestre del 2022, dovuta principalmente allo shock energetico innescato dalla guerra in Ucraina. L'ultima previsione di crescita del Pil è di -0,4 per cento nel 2023 e di 2,2 per cento nel 2024”. (Rin)