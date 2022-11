Business news: Spagna, per Audax Renovables utile di 4,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre di quest'anno, l'azienda energetica spagnola Audax Renovables ha ottenuto un utile di 2,3 milioni, a fronte di una perdita di 4,2 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente. In un comunicato, la società ha spiegato di aver aumentato i propri ricavi del 78 per cento da luglio a settembre, raggiungendo i 2 miliardi di euro. Questo risultato è stato attribuito alla strategia di integrazione verticale tra le attività di generazione e commercializzazione, all'aumento del 40 per cento del volume di energia generata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e all'aumento dei prezzi delle materie prime. L'indebitamento finanziario del gruppo si è attestato a 708 milioni di euro, con una riduzione di 64 milioni di euro rispetto a dicembre 2021, portando la leva finanziaria del gruppo al 75,4 per cento. (Spm)