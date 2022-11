Business news: Barclays, crescita globale dell'1,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituto di credito britannico Barclays ha ridotto all’1,7 per cento le previsioni su base annua di crescita economica globale per il 2023 poiché è improbabile che l'inflazione scenda rapidamente, un fatto che costringerà ad adottare politiche monetarie "restrittive". Secondo Barclays, il 2023 sembra destinato a essere uno dei più incerti degli ultimi quattro decenni, con le economie avanzate che probabilmente entreranno in recessione. I dati dell’istituto di credito sono al ribasso rispetto alle stime indicate a settembre, che prevedevano una crescita del 2,2 per cento nel 2023. Per l’anno corrente, la stima resta invariata al 3,2 per cento. (Rel)