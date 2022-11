Cina-Usa: Apec, breve incontro Xi-Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cona, Xi Jinping, ha avuto un breve incontro con la vice presidente Usa, Kamala Harris, a margine dei lavori del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Bangkok, Thailandia. Lo riferisce l'ambasciata cinese negli Stati Uniti. Xi è tornato sullo "strategico" incontro avuto a Bali con il presidente Joe Biden, "importante per determinare le relazioni Cina-Usa del futuro". Il presidente cinese ha auspicato che le "due parti possano aumentare ulteriormente la comprensione reciproca, e lavorare insieme per riportare le relazioni bilaterali" su standard positivi. (Cip)