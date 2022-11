Usa: Casa Bianca non era al corrente della volontà di nominare consigliere speciale per indagini su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non era al corrente delle intenzioni del procuratore generale, Merrick Garland, che oggi ha nominato Jack Smith, ex procuratore per i crimini di guerra all’Aia, all’incarico di consigliere speciale, con il compito di valutare possibili accuse penali da avanzare verso l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel quadro delle indagini in corso nei suoi confronti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Il dipartimento della Giustizia opera in maniera indipendente: la Casa Bianca non è stata coinvolta in questa decisione, e non è stata informata in via preventiva”, ha detto. (Was)