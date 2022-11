Siria: Nazioni Unite allarmate dalla crescente violenza in campo profughi Al Hol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha condannato l'uccisione di due giovani ragazze egiziane trovate morte nel campo profughi di Al Hol, nel nord-est della Siria questa settimana e ha invitato la comunità internazionale e i gruppi curdi che controllano l'area a raddoppiare gli sforzi per garantire la protezione di migliaia di persone donne e bambini ancora detenuti. Lo riferisce l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari in un comunicato, in cui esprime preoccupazione per i perduranti episodi di violenza che si verificano nel capo profughi. “La morte di queste giovani sorelle che avevano già sopportato tanta miseria è profondamente angosciante", ha detto Turk. I corpi delle ragazze, entrambe di età inferiore ai 15 anni, sono stati trovati con ferite da arma da taglio in un canale di scolo del campo di Al Hol il 15 novembre. Secondo i rapporti ricevuti dall'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, le ragazze erano state stuprate pochi giorni prima. Il campo, posto sotto il controllo delle Forze democratiche siriane, si trova a 45 chilometri a est del governatorato di Al Hasaka e ospita circa 55 mila sfollati membri delle famiglie di combattenti dello Stato islamico. Circa la metà dei profughi proviene dall’Iraq, mentre per il resto si tratta di siriani e individui di diversa nazionalità, sia del mondo arabo sia occidentale.(Lib)