Business news: Orange acquisisce società di cyberdifesa Scrt e Telsys

- Orange Cyberdefense, controllata dell'operatore di telecomunicazioni francese Orange, ha annunciato l'acquisizione di due società svizzere specializzate nella sicurezza informatica: Scrt e Telsys. È quanto si legge in un comunicato. Le due aziende elvetiche hanno una sede comune a Mores, nei presi di Losanna. Queste "due società sorelle" contano in totale un migliaio di dipendenti "esperti in cybersicurezza e servizi associati", si legge nella nota. L'operazione accresce la competenza di Orange "nel campo della conoscenza della minaccia cyber", spiega il gruppo francese. (Frp)