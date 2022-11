Usa: ballottaggio in Georgia, voto anticipato potrà essere organizzato anche il 26 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza arriva dopo una breve disputa tra Raffensperger e gli esponenti del partito democratico: il segretario di Stato ha affermato che, in base alle leggi dello Stato, non è possibile aprire le urne per il voto anticipato il prossimo 26 novembre, essendo il sabato successivo alla Giornata del Ringraziamento, giovedì 24 novembre. Secondo il disegno di legge 202, firmato dal governatore repubblicano Brian Kemp nel marzo del 2021, il voto anticipato in presenza deve concludersi il venerdì precedente la giornata elettorale, ossia il 2 dicembre. Inoltre, il testo stabilisce che non è possibile organizzare il voto anticipato in una giornata successiva ad un giovedì o ad un venerdì in cui si tiene una festività pubblica (in questo caso la Giornata del Ringraziamento). I democratici hanno quindi fatto causa, affermando che il disegno di legge di applica alle elezioni primarie e generali mentre in questo caso si parla di un ballottaggio, e il giudice ha accolto la loro richiesta. L’ufficio di Raffensperger ha fatto sapere di voler ricorrere in appello contro la decisione. (Was)