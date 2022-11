Business news: Romania, Banca centrale rivede al 16,3 per cento l'inflazione a fine del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale di Romania (Bnr) ha aumentato la previsione di inflazione per la fine del 2022 al 16,3 per cento, mentre stima all'11,2 per cento quella del 2023. Lo ha annunciato il governatore dell'istituto, Mugur Isarescu, in una conferenza stampa. Ad agosto 2022 la Bnr aveva previsto un'inflazione al 13,9 per cento nel 2022 e del 7,5 per cento nel 2023. Persino minori erano le previsioni fatte a maggio (12,5 per cento nel 2022 e 6,7 per cento nel 2023). Secondo la Banca centrale, il tasso di inflazione annuale dovrebbe seguire una traiettoria leggermente al rialzo fino alla fine del prossimo anno, per poi ridursi ipotizzando il graduale ridimensionamento degli shock dell'offerta e delle pressioni della domanda aggregata. (Rob)