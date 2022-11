Business news: Serbia, a ottobre inflazione +15 per cento rispetto un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia l'inflazione è aumentata del 15 per cento nel mese di ottobre rispetto allo stesso mese del 2021. Lo ha annunciato l'Ufficio di statistica della Repubblica (Rzs), secondo cui la dinamica dell'inflazione a ottobre è stata determinata maggiormente dall'aumento dei prezzi nella categoria ristoranti e hotel nonché in quella dei generi alimentari. Rispetto al mese scorso il rialzo in media dei prezzi al consumo è dell'1,9 per cento. Nel mese di ottobre, su base mensile, i prezzi di ristoranti e hotel sono aumentati maggiormente, del 4,1 per cento, seguiti dai prezzi della categoria generi alimentari e bevande analcoliche (3,5 per cento), abbigliamento e calzature (2,2 per cento), attrezzature per l'appartamento e manutenzione continua (1,7 per cento) nonché affitto, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (1,5 per cento). (Seb)