Business news: Spagna, Seopan cerca alleanza con governo per costruzione di oltre 5 mila punti ricarica

- L'Associazione spagnola delle imprese di costruzione e concessionarie di infrastrutture (Seopan) che comprende gruppi come Acciona, Acs, Ferrovial e Sacyr, sta cercando di stringere un'alleanza con il governo per la costruzione di 5.272 punti di ricarica per veicoli elettrici, che saranno concentrati in 598 stazioni di ricarica elettrica distribuite su tutta la rete stradale statale. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", la proposta di Seopan consentirebbe allo Stato di mantenere la proprietà dei punti di ricarica, il che rappresenta una sfida ai piani delle grandi compagnie energetiche come Iberdrola, Endesa, Cepsa e Repsol, che hanno impegnato investimenti multimilionari in questo settore. Nella sua versione preliminare, i termini della proposta di Seopan prevedono di iniettare in anticipo il 40 per cento del budget totale dell'eventuale Piano nazionale di ripresa e resilienza (Perte), circa 657 milioni di euro ed il restante 60 per cento (986 milioni di euro) corrisponderebbe al contributo statale che il governo potrebbe stanziare nel sistema di sovvenzioni del meccanismo del Perte. (Spm)