Business news: Repubblica Ceca, 62 milioni di euro per misure di risparmio in famiglie povere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Repubblica Ceca, lo stanziamento per le misure di risparmio energetico nelle famiglie a basso reddito sarà in una prima fase di 1,5 miliardi di corone (circa 61,8 milioni di euro). Lo ha reso noto il ministero dell’Ambiente. Le domande per i sussidi saranno presentabili dal 9 gennaio 2023 e avranno un tetto massimo per domanda di 150 mila corone ceche (circa 6.180 euro). Le misure a cui sono destinate queste risorse vanno dall’isolamento termico delle pareti esterne delle abitazioni alla sostituzione delle finestre. Nella fase iniziale, il dicastero dell’Ambiente prevede di assistere circa 10 mila famiglie. (Vap)