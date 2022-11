Business news: slovacca InoBat pianifica “megafabbrica” di batterie in Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società slovacca InoBat ha firmato con il governo di Belgrado un memorandum d’intesa per la costruzione di una “gigafactory” di batterie per auto elettriche in Serbia. Lo ha reso noto la società in un comunicato pubblicato sul social network “Linkedin”. Lo stabilimento dovrebbe aprire nel 2025, con una capacità iniziale di quattro gigawattora ma che dovrebbe crescere gradualmente fino a 32. L’esecutivo serbo ha approvato lo stanziamento di 419 milioni di euro per finanziare la costruzione. La società in passato ha detto di voler costruire due impianti – uno in Europa occidentale e uno in quella orientale. Lo scorso mese l’azienda ha firmato un altro memorandum con il governo della Spagna per la costruzione di una fabbrica a Valladolid (Castiglia e Leon). Anche in questo caso, il memorandum non equivale a un accordo definitivo. Sono infatti in corso di valutazione altri siti, incluso il Regno Unito. “La firma è un altro passo significativo nella crescita di InoBat e sosterrà la realizzazione dei piani della società per lo sviluppo di una rete di tre megafabbriche in Europa orientale, Europa occidentale e Stati Uniti”, si legge nel comunicato. (Vap)