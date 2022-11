Business news: intesa Stellantis-Infineon su fornitura microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico italo-francese Stellantis ha concluso una lettera d'intenti non vincolante con Infineon, la principale azienda tedesca per la produzione di microchip, per la fornitura di semiconduttori in carburo di silicio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Infineon dovrebbe consegnare i materiali a Stellantis “nella seconda metà del decennio”. Se verrà concluso, il contratto potrebbe avere un valore di oltre un miliardo di euro. (Geb)