Venezuela: processo crimini contro l’umanità, Cpi invita vittime a presentare osservazioni (3)

- Nel documento pubblicato oggi dalla Camera preliminare viene specificato: "Questo sistema garantirà che anche le opinioni e le preoccupazioni di qualsiasi vittima i cui interessi non sono attualmente rappresentati dall'Ufficio del pubblico ministero per le vittime (Office of Public Counsel for Victims, Opcv) e/o dai quattro avvocati venezuelani nominati possano essere raccolte e trasmesse alla Camera, preservando così l'efficienza e il corretto svolgimento del processo”. (Vec)