Covid: Calenda, Moratti con frase vaccini in base al Pil ha sbagliato

19 luglio 2021

- La frase di Letizia Moratti sui vaccini in base al Pil è stata “una gran cazzata, però ha fatto un'ottima campagna vaccinale". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Accordi e disaccordi”, in onda questa sera su Nove. “Noi siamo un partito di centro, non siamo un partito di sinistra. E all'interno di questo partito di centro riformista ci sono persone che provengono dal centrosinistra, persone che vengono da esperienze popolari, liberali, certamente non estremisti di destra o sinistra", ha aggiunto il leader di Azione. (Rin)