Qatar-Italia: interscambio commerciale raggiunge 4 miliardi euro in primi otto mesi 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all'evento "Settimana della cucina italiana nel mondo”, Lisi ha affermato che una vasta gamma di prodotti alimentari italiani viene esportata in Qatar, tra cui pasta, prodotti da forno, formaggi, latticini, salse e conserve vegetali, prodotti di cioccolato e olio d’oliva. “La varietà della produzione agroalimentare italiana è così ampia che crediamo sia possibile aumentare l'offerta dei nostri prodotti su questo mercato. Il valore totale dei prodotti alimentari italiani esportati in Qatar nei primi otto mesi del 2022 ha superato i 39 milioni di euro, con un aumento di oltre il 75 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021”, ha sottolineato la direttrice dell’ufficio Ice. “Per continuare a sensibilizzare e far crescere il consumo di prodotti autentici italiani in Qatar, organizzeremo missioni commerciali per gli acquirenti qatarioti presso le principali fiere internazionali che si terranno in Italia nel 2023, come Tuttofood, Cibus e Sigep, tra le altre", ha aggiunto. (Res)