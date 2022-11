Legge Bilancio: Giorgetti, approccio prudente, confido in sostegno forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato un incontro “interlocutorio, ho rappresentato un quadro di prudenza e confido nel fatto che le forze politiche con responsabilità sosterranno questo approccio”. Al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra, il ministro Giancarlo Giorgetti non si sbilancia sulle singole misure ma assicura di “essere determinatissimo a tenere la barra dritta” con alcune priorità: “sostenere in questa fase le fasce più deboli e le imprese che devono fare i conti con la crisi energetica”. La prospettiva è, sul fronte delle proroghe degli sconti energetici, “aumentare per famiglie e imprese gli aiuti contro il caro bollette allargando anche la platea dei beneficiari di entrambe le categorie”. Tra le priorità, “portare il cuneo fiscale al 3 per cento, sostenere maggiormente famiglia e natalità, aumentare le soglie attuali del credito d’imposta dal 30 al 35 per cento”, ha concluso Giorgetti. (Rin)