Italia-Usa: dieta mediterranea e candidatura a Expo 2030 al centro dell’evento organizzato alle Nazioni Unite

- La dieta mediterranea, ha aggiunto l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite, è emblema di ciò che il concetto di sostenibilità racchiude. “La scienza ha dimostrato come la dieta mediterranea sia una delle diete e stili di vita più importanti per le persone, il pianeta e la prosperità ed è quindi uno dei nostri alleati per accelerare la nostra azione sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, ha affermato. L’ambasciatore ha poi ricordato l’azione italiana nel contesto del Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite del 2021 a New York e del pre-vertice di Roma, nonché durante la nostra presidenza del G20, con la prima Dichiarazione sulla sicurezza alimentare, la nutrizione e i sistemi alimentari adottata a Matera. Ricordando il ruolo chiave della sicurezza alimentare per la pace, Massari ha ricordato come l’iniziativa per le esportazioni del grano ucraino attraverso il Mar Nero sia un esempio tangibile di come la diplomazia alimentare e la cooperazione possano contribuire direttamente alla costruzione della pace e della stabilità. (segue) (Was)