Italia-Usa: dieta mediterranea e candidatura a Expo 2030 al centro dell’evento organizzato alle Nazioni Unite (2)

- Nel corso dei lavori, moderati dalla presidente di Future Food Institute, Sara Roversi, è stato trasmesso anche un videomessaggio di Maurizio Martina, vice direttore generale della Fao. “I sistemi agroalimentari non lavorano in modo ottimale se non riescono a rendere possibili diete salutari per tutti: si parla tanto di un approccio globale unico alla dieta, ma non credo sia il metodo adatto”, ha detto, aggiungendo che l’omologazione del cibo “non ha futuro, dobbiamo invece affidarci a una pluralità di diete e in particolari a quelle locali, di cui quella Mediterranea è esempio”. Nel panel si sono alternati gli interventi di Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia; Pier Luigi Petrillo, presidente del Comitato di esperti della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco; Michael Sperling, dell’Istituto di cucina Usa; Stephen Ritz, di Green Bronx Machine; Stefano Pisani, sindaco di Pollica; Ana Paula Martins, sindaca di Tavira; Mohamed Sefiani, sindaco di Chefchaouen; e Benedetto Zacchiroli, presidente della Coalizione internazionale delle città inclusive e sostenibili dell’Unesco. (Was)