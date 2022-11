Uruguay: disoccupazione di ottobre in discesa di mezzo punto al 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Uruguay ad ottobre è stata del 7,8 per cento, in discesa di mezzo punto rispetto all'8,3 per cento di settembre. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine) sottolineando che in termini nominali si tratta di 141.200 disoccupati e che sono stati recuperati 7.500 posti di lavoro rispetto al rilevamento precedente. Migliorati anche il tasso di attività, dal 61,9 al 62,1 per cento, e il tasso di occupazione, dal 56,8 al 57,2 per cento. (segue) (Abu)