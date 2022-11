Ucraina: Usa, dipartimento di Stato pubblica rapporto indipendente su crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio per i conflitti, un programma sostenuto dal dipartimento di Stato Usa, ha pubblicato un rapporto indipendente che collega numerosi casi di detenzioni illegali e sparizioni nella regione di Kherson, in Ucraina, alle operazioni condotte dalle forze russe. Nel documento, le autorità di Washington esortano Mosca a “porre fine a queste operazioni e a ritirare le proprie forze, concludendo questa guerra insensata”. Il rapporto è stato preparato in collaborazione con il Laboratorio di Yale per la ricerca in campo umanitario, e riporta le testimonianze di più di 220 tra vittime, sopravvissuti e testimoni di torture e altri abusi dei diritti umani da parte dei militari russi. Nel rapporto vengono indicati i nomi di almeno cinque persone che sarebbero morte in seguito a torture o a mancanza di cure durante la propria detenzione. (Was)