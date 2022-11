Terzo polo: Calenda, con Renzi per ora si lavora bene ma non mi fido di nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Matteo Renzi “condividiamo la linea politica, dopodiché lui ha fatto un grande passo indietro. E per adesso si lavora bene". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Accordi e disaccordi”, in onda questa sera su Nove. Alla domanda se si fidasse di Renzi, Calenda ha risposto: "In politica io non mi fido di nessuno. Per ora le cose vanno bene. Non mi fido di Letta, non mi fido di Conte, non mi fido di nessuno. E chi ti dice in politica che quello vicino a lui è un amico di cui si fida, normalmente poi lo frega, per cui è meglio non dire cose del genere". Renzi che va in Arabia Saudita il giorno della fiducia del governo Meloni “non mi piace per niente, non è che ho cambiato idea perché mi sono alleato con lui", ha sottolineato Calenda, che ha aggiunto: "Io dissi che mi faceva orrore il suo modo di fare politica, il fatto di appoggiare prima il governo Conte, poi di farlo cadere. Tutta una storia su cui io sono stato in disaccordo”. (Rin)