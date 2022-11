Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, “nessun freno a operazioni in Siria e Iraq”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni della Turchia in Siria e in Iraq continueranno. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in dichiarazioni rilasciate all’emittente panaraba “Al Arabiya”, facendo particolare riferimento alle “operazioni speciali” condotte dalle forze armate turche e dai servizi di intelligence contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e le Unità di protezione dei popoli (Ypg) sia nella Siria orientale sia nel nord dell’Iraq. Le dichiarazioni sono giunte dopo che, il 13 novembre, un attentato terroristico ha provocato la morte di sei persone e 81 feriti a Istanbul. Sinora sono 17 le persone arrestate in relazione all’attentato attribuito, dalle autorità turche, al Pkk e ai loro alleati in Siria. Tra gli autori vi sarebbe una donna, presumibilmente addestrata dal Pkk, accusata di aver posto l’esplosivo su una panchina del centrale viale Istiklal. Nel frattempo, oggi, il consolato degli Usa a Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, ha riferito di star monitorando “rapporti open-source attendibili relativi a potenziali azioni militari turche nel nord della Siria e nel nord dell'Iraq nei prossimi giorni”. Pertanto, “il governo degli Stati Uniti consiglia fortemente ai cittadini statunitensi di evitare queste aree”. (Res)