Usa: Trump contro nomina consigliere speciale, ennesima decisione politicamente motivata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha contestato aspramente la nomina di un consigliere speciale per valutare possibili accuse formali da avanzare nel quadro delle indagini penali che il dipartimento della Giustizia sta portando avanti nei suoi confronti, ribadendo di non essere intenzionato a collaborare. Durante una intervista con l’emittente “Fox News”, Trump ha dichiarato che la nomina di un consigliere speciale è “politicamente motivata”. “Sono sei anni che combatto contro queste situazioni, e non ho intenzione di continuare: mi auguro che tutto il Partito repubblicano abbia il coraggio di combattere”, ha detto Trump, che tre giorni fa ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca per le elezioni presidenziali del 2024. All’incarico di consigliere speciale è stato nominato Jack Smith, procuratore per i crimini di guerra all’Aia: a lui spetterà il compito di valutare possibili accuse penali da avanzare nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020 e sui documenti classificati che Trump ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. (Was)