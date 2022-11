Milano: Resta (Poltecnico), rivedere regole burocrazia o Paese sarà stazione di partenza e non di arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando diciamo che è normale che passino cinque anni per fare un progetto di edilizia a Milano, non è normale, non deve essere normale, perché da altre parti del mondo non lo è e quindi, probabilmente, quelle regole che ci siamo dati, devono essere riviste". Lo ha detto il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, intervenendo, nell’ambito di Bookcity Milano 2022, alla presentazione del volume “La sfida della ricostruzione fra crisi della globalizzazione, capitale sociale e sviluppo dei territori” alla biblioteca Ambrosiana. "È normale che per fare un impianto industriale devo chiedere a 100 uffici il loro parere? Forse no, perché se dopo aver chiesto a tutti come la pensavano c’è un’altra tecnologia, rischiamo che quei cento pareri non servano a niente", ha sottolineato, evidenziando che "se non velocizziamo i cambiamenti della società rischiamo di non essere in grado di intercettare questo tipo di cambiamento. E se non riusciamo a intercettare quei giovani che vogliono la velocità e chiedono di osare, saremo un Paese che è una situazione di partenza e non una stazione di arrivo”. (Rem)