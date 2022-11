Usa: indagini su Trump, governo nomina il procuratore Jack Smith all’incarico di consigliere speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha nominato Jack Smith, ex procuratore capo per i crimini di guerra all’Aia, all’incarico di consigliere speciale, con il compito di valutare possibili accuse penali nei confronti dell’ex presidente Donald Trump, nel quadro delle indagini che il dipartimento della Giustizia sta conducendo nei suoi confronti. Lo riferisce una nota. In particolare, il lavoro di Smith si concentrerà sulle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020 e sui documenti classificati che Trump ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. (Was)