Ambiente: inviato Usa Kerry positivo al Covid durante ultimo giorno di colloqui alla Cop27

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, è risultato positivo al Covid-19, durante l’ultimo giorno di colloqui nel quadro della Cop27 in corso a Sharm El-Sheikh, in Egitto. La sua portavoce, Whitney Smith, ha confermato che Kerry è risultato positivo al Covid-19 venerdì mattina, e che è stato costretto a lavorare per tutto il giorno dalla sua stanza d’albergo. “Si è isolato dopo aver ricevuto i risultati del tampone: ovviamente ha completato il ciclo vaccinale, e i suoi sintomi sono lievi”, ha detto, aggiungendo che l’inviato sta lavorando con la sua squadra e con i partner stranieri per “garantire che la Cop27 si concluda con un risultato positivo”. Nessun altro membro della delegazione, secondo Smith, sarebbe risultato positivo. Kerry avrebbe riscontrato i primi sintomi giovedì sera, quando durante un evento si è lamentato per una situazione di bruciore alla gola. (Was)