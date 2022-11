Francia: autorità concorrenza indaga su aziende del settore lattiero-caseario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità della concorrenza francese ha annunciato l'apertura di indagini su alcuni grandi gruppi attivi nel settore lattiero-caseario. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'authority. Le inchieste riguardano pratiche "anticoncorrenziali" che potrebbero essere state applicate da queste aziende. Al momento "questi interventi ovviamente non pregiudicano la colpevolezza delle imprese interessate dalle presupposte pratiche, che solo una istruzione di fondo permetterà" di stabilire, si legge nella nota. L'autorità non ha fatto il nome dei gruppi ma secondo una fonte citata dal quotidiano "Le Figaro" Lactalis sarebbe nella lista. (Frp)