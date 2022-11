Thailandia-Arabia Saudita: erede al trono saudita a Bangkok, colloqui con re e ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita in Thailandia, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha incontrato diverse personalità del Paese asiatico, tra cui il sovrano, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, e il primo ministro e ministro della Difesa, generale Prayuth Chan-ocha. Le discussioni hanno riguardato le relazioni tra Riad e Bangkok e le modalità per rafforzarle ulteriormente. Diversi i memorandum firmati in occasione della visita riguardanti, tra gli altri, l’ambito energetico, turistico, investimenti e la lotta alla corruzione. Inoltre, i rappresentanti dei due Paesi hanno stabilito di formare un Consiglio di coordinamento saudita-thailandese, riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. “L'Arabia Saudita è stato il primo Paese arabo a costruire una relazione con la Thailandia dagli anni Cinquanta, e ora non vediamo l'ora di passare a un'altra fase nelle relazioni tra i due Paesi”, ha affermato il principe ereditario saudita.(Res)