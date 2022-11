Abruzzo: Marsilio a inaugurazione del nuovo "Reparto Sterile 4" di Alfasigma ad Alanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marsilio ha poi affrontato la spinosa questione del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara, nella quale ricade il sito produttivo di Alfasigma ad Alanno, forte di 400 addetti ed una produzione media annua di più di 550 milioni di dosi singole di solidi orali, 82 milioni di iniettabili e oltre 90 mercati serviti. "Dopo lunghi anni di problematiche e questioni burocratiche e giudiziarie infinite, rispetto alle quali, peraltro, la Regione è estranea in termini di responsabilità diretta – ha spiegato il presidente – anche alla luce delle rassicurazioni ricevute proprio nell'incontro di ieri con il viceministro per le Infrastrutture, Galeazzo Bignami, sembrano essersi create le premesse per la chiusura di tutti i contenziosi attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse. Questo – ha concluso Marsilio - consentirà all'Arap di unificare tutte le aree dei consorzi industriali sbloccando, a sua volta, l'empasse in cui si trovano da tempo le aziende operanti nell'area industriale Chieti-Pescara sia a livello di servizi erogati che di quote da trasferire al Consorzio". A fine presentazione la visita nello stabilimento con il taglio del nastro da parte del presidente Marsilio insieme al management dell'azienda che vanta altri tre siti produttivi in Italia. (Gru)