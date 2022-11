Legge Bilancio: Manovra da circa 30 miliardi di euro, stretta sul Reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una Manovra da circa 30 miliardi di euro. È quanto emerge dalla riunione a palazzo Chigi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i capigruppo della maggioranza sulla legge di Bilancio, in vista del Consiglio dei ministri previsto per lunedì prossimo. Tra le misure sul tavolo una stretta sul reddito di cittadinanza, l’estensione della flat tax fino a 85 mila euro e l’eliminazione dell’Iva sui beni alimentari essenziali, come pane, pasta e latte. È stato un incontro “interlocutorio, ho rappresentato un quadro di prudenza e confido nel fatto che le forze politiche con responsabilità sosterranno questo approccio”, ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi. Il ministro ha indicato come priorità quella di “sostenere in questa fase le fasce più deboli e le imprese che devono fare i conti con la crisi energetica”. La prospettiva è, sul fronte delle proroghe degli sconti energetici, “aumentare per famiglie e imprese gli aiuti contro il caro bollette allargando anche la platea dei beneficiari di entrambe le categorie”. Inoltre, per Giorgetti è necessario “portare il cuneo fiscale al 3 per cento, sostenere maggiormente famiglia e natalità, aumentare le soglie attuali del credito d’imposta dal 30 al 35 per cento”. (segue) (Rin)