Serbia: presidente Vucic incontra ambasciatori arabi e africani, focus su Kosovo e cooperazione

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato oggi gli ambasciatori arabi e africani accreditati a Belgrado. Lo riporta la stampa locale. "Una conversazione straordinaria con gli ambasciatori, ai quali ho illustrato la situazione in Kosovo e nella regione dei Balcani occidentali, considerando gli aspetti più importanti della cooperazione bilaterale ed economica con i loro Paesi", ha affermato Vucic sul proprio profilo Instagram, insieme alle foto dell'incontro. "La Serbia ha continuato la tradizione di buone relazioni con i Paesi del continente africano e asiatico, con i quali cerca di rafforzare e migliorare ulteriormente la cooperazione in tutti i settori di interesse e di intensificare il dialogo a tutti i livelli su questioni di importanza globale in cui la voce di questi Paesi è della massima importanza per Belgrado", ha scritto il presidente serbo. (Seb)