Kosovo: Lista serba annuncia boicottaggio elezioni locali straordinarie nei comuni del nord (2)

- Il direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha dal canto suo affermato che le elezioni straordinarie nei quattro comuni serbi del nord, "senza rappresentanti serbi e popolazione serba non hanno alcun senso e come tali sono destinate a fallire" e che si tratta "di un nuovo tentativo di Pristina di occupare il nord del Kosovo". "Le autorità di Pristina continuano a compiere violenze legali e istituzionali contro i serbi, violando, tra l'altro, il punto 11 dell'Accordo di Bruxelles", ha avvertito Petkovic in una dichiarazione scritta. Nei giorni scorsi i sindaci dei comuni di Mitrovica nord, Zvecan, Leposavic e Zubin Potok, si erano dimessi nell'ambito della decisione collettiva dei serbi nel nord del Kosovo di lasciare le istituzioni kosovare. (Seb)