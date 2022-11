Usa: la repubblicana Lauren Boebert sarà rieletta al terzo distretto del Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante repubblicana Lauren Boebert sarà rieletta per un secondo mandato alla Camera dei rappresentanti, per il terzo distretto del Colorado. Il suo avversario democratico, Adam Frisch, ha confermato di averla chiamata per accettare la sconfitta in una delle corse più competitive per la camera bassa del Congresso, all’indomani delle elezioni di medio termine che si sono tenute martedì 8 novembre. Durante una diretta su Facebook, Frisch ha dichiarato di non voler chiedere un riconteggio dei voti, non aspettandosi cambiamenti nell’esito della votazione. “La possibilità che un riconteggio porti ad un esito differente è quasi nulla: non ha senso continuare a raccogliere fondi per una causa persa”, ha detto, aggiungendo che le elezioni in Colorado sono state “sicure e trasparenti”. La corsa, in un distretto che inizialmente si pensava fosse una roccaforte repubblicana, ha visto la Boebert in vantaggio di appena 551 voti venerdì mattina, pari allo 0,34 per cento. La segretaria di Stato del Colorado, Jena Griswold, avrà ora fino al prossimo 5 dicembre per certificare il risultato elettorale e disporre eventuali riconteggi in base alla legge statale, che dovranno essere completati entro il 13 dello stesso mese. (Was)