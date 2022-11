Milano: Pazzali (Fondazione Fiera), sfida per città riconfigurare propria urbanizzazione e confermare attrattività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano è una città per giovani e attrattiva, ma deve rivedere la sua capacità di riurbanizzazione per accogliere questi giovani e di sapere mantenere questa attrattività. Lo ha detto il presidente di fondazione Fiera Enrico Pazzali intervenendo nell’ambito di Bookcity Milano 2022 alla presentazione del volume “La sfida della ricostruzione fra crisi della globalizzazione, capitale sociale e sviluppo dei territori” alla biblioteca Ambrosiana. "In questo periodo - ha spiegato - sì sta disegnando una Milano della conoscenza, abbiamo visto le università scalare posti a livello internazionale. Milano è diventata una città per la conoscenza e per giovani, ma non ancora in grado di rispondere a questa invasione di giovani attratti da Milano ma che non trovano, in questo momento, la possibilità di comprare una casa o affittare una casa. Quindi la capacità di Milano deve essere anche questa, riconfigurare la propria urbanizzazione in una nuova logica". "Cosa che sta già avvenendo .- ha sottolineato - ma non è un cambiamento 'digitale', ma 'analogico', ci vorrà del tempo. Quindi ci troveremo una città molto per giovani rispetto a quella dei giorni nostri". "La città è diventata fortemente attrattiva e anche questa sarà un'altra grande sfida, perché oggi tutti vogliono abitare a Milano. L'Expo è stata una scintilla straordinaria e la sfida sarà mantenere questa attrattività", ha concluso. (Rem)