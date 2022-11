Manovra: Speranzon, sostenere famiglie e imprese è la priorità di Fd’I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere le famiglie e le imprese “che sono la forza della Nazione, è la priorità di Fratelli d'Italia”. Lo ha dichiarato al Tg2 il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. “Per questo stiamo lavorando con proposte importanti a partire dalla legge di bilancio, che è in via di definizione e che conterrà interventi per contrastare il caro bollette. E siamo anche al lavoro su tutti gli altri temi che da sempre consideriamo dirimenti come la sicurezza e l'immigrazione", ha aggiunto Speranzon. (Rin)